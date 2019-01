Politiet fandt tysk, forhutlet kvinde - men hun ville bare gerne hjem

Politiet valgte efterfølgende at kontakte tysk politi for at sikre, at den 20-årige kvinde ikke var efterlyst syd for grænsen, hvilket ikke var tilfældet.

Slag i ansigtet

Tidligere på dagen, klokken 12.09 modtog Sydøstjyllands Politi en anmeldelse om et indbrud i et kælderrum på Nørrebrogade. Her havde ukendte gerningsmænd brudt et vindue op ind til et vaskerum, og efterfølgende brudt pengeboksen op. Herfra blev der stjålet cirka 150 kroner i mønter.

Brian Fuglsang fra Patruljecenter Syd oplyser, at der er sikret DNA fra gerningsstedet.

Hele to gange i løbet af natten til lørdag måtte Sydøstjyllands Politi rykke ud i Fredericias natteliv og begge gange på grund af voldelige optrin.

Den første melding tikkede ind omkring klokken 03.04, hvor en 22-årige mand på Gothersgade blev slået to til tre gange i ansigtet, hvorefter han faldt om. Der er nu oprettet en voldssag, og politiet arbejder på at finde gerningsmanden. Klokken 04.45 gik det ud over en 25-årige mand fra Fredericia, der ud for beværtningen, Old Irish Pub i Prinsessegade, fik et knytnæveslag i ansigtet. Her blev en udenbys 27-årige mand efterfølgende sigtet for volden.