Politiet efter færdselskontrol: - Det er vigtigt at huske lygterne

Lys i fokus

Jesper Engelund var selv med ude på flere kontroller i løbet af uge to, hvor han blandt andet så børn og voksne, der i dårligt vejr havde mørkt tøj på. Han pointerer, at det ikke højner færdselssikkerheden, at man er svær at se, når der samtidig er dårlig sigtbarhed på grund af regn og mørke.

- Vi oplever, at mange er rigtig gode til at huske lygten, når de kører på uoplyste veje, men når det kommer til bymiljøet, er de dårligere til det, men det er mindst ligeså vigtigt at huske i byen, siger Jesper Engelund.

Normalt afføder manglende lys på cyklen i lygtetændingstiden en bøde på 700 kroner.

Lys på børns og voksnes cykler var noget af det, der var ekstra fokus på i løbet af kontrollen, samt om cyklerne var i lovlig og forsvarlig stand.