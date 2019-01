Planen for kunstværk er på plads: Målet er indvielse sidst på året

Fredericia: Kunstværket Alfa & Omega, som består af et indgangsparti med to dobbeltporte og et midterparti som fundament for et højt trekantet felt, indvies efter planen søndag den 29. december.

I alt er der tale om syv dele, som laves i bronze og vejer knap to ton.

Blanke stålplader udgør indersiden med en række bibelske skriftsteder fra Det Gamle og Det Nye Testamente. Ydersiden i bronze får bibelske motiver. På en trekantet bronzespids over dørene bliver der lavet figurative motiver fra henholdsvis Det Nye og Det Gamle Testamente. Den spidse trekant kaldes i fagsprog et tympanon.