Plan om at levere rengøringsmidler lige til døren

Knofedt.dk, som sælger rengøringsmidler til både hjemmet, biler og cykler, vil gå nye veje. Indehaver Jan Jacobsen (tv) sammen Gunnar Christiansen, som er med til at udvikle ideer til nye produkter og former for salg vil nu tilbyde at levere en kasse fyldt med rengøringsmidler gratis til døren. Det er midler, der går under navnet knofedt. Foto: Marianne Husted