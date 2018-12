Pigekoret synger julen ind i Taulov Kirke

Taulov: Der er lagt op til en eftermiddag med julestemning i Taulov Kirke søndag 9. december kl. 15.

Pigekoret under ledelse af Dorthe Gade vil nemlig synge julen ind med et varieret juleprogram. Koret udfordrer sig selv sprogligt dette år på middelalderengelsk og fransk.

Benjamin Britten har skrevet "A Ceremoni of Carols" til juletiden. Herfra synges "This little Babe" skrevet på middelalderengelsk, og også den kendte franske julesang "Il est nè le divin enfant" er på programmet.

Louise Sletting Hvilborg synger solo på "O holy Night" akkompagneret af Svitlana Leonchuk.

Efter koncerten er der servering på Tavlhøjcentret, hvor også Pigekoret arrangerer små salgsboder med blandt andet småkager. Indtægten går til korets opsparing til den næste udlandsrejse.