Fredericia: Pigekoret fra Trinitatis Kirke under ledelse af Niels Erik Aggesen var forleden på "udebane", da de agerede "pop-up-kor" hos Steetfood. Her overraskede de gæsterne med et program af danske og engelske julesange og salmer. De smukt klingende pige- og kvindestemmer faldt i god jord og passede perfekt til stemningen om aftenen i Streetfood, hvor publikum kvitterede med en stor applaus. /exp