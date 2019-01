Per har holdt fast i nytårstradition i 49 år: Man kan ikke være sur, når man danser

Folkedansere markerer i disse dage 100 året for det traditionelle nytårkursus på Højskolen Snoghøj

Snoghøj: Klokken viser 9.00. Det er første hverdag i det nye år, og der er smil på læben og glæde i øjnene hos hver eneste af de 90 dansere, som sammen med 30 folkemusikere fylder Højskolen Snoghøj i de første januardage. - Man kan ikke være sur, når man danser. Så enkelt er det, beskriver kursusleder Per Sørensen, 62 år, som har været med, siden han var 13 år gammel.

Det er bedre at grine og græde sammen med rigtige mennesker frem for en computer. Per Sørensen, kursusleder

Det er ren livsglæde at tilbringe fire dage sammen på Højskolen Snoghøj, hvor 90 folkedansere og 30 folkemusikere nyder samværet. Foto: Marianne Husted

110 til jubilæumsstævne Dansere, instruktører og musikere overtager mere eller mindre højskolen 1. januar og fire dage frem. Alle sjællændere ankom i år meget tidligt, fordi de frygtede, at storm ville lukke Storebæltsbroen. Dansestævnet går man ikke glip af, selv om det kan være udfordrende at stå tidligt op efter nytårsaften. Så da Per Sørensen ankom kl. 13 nytårsdag, sad en stor flok dansere allerede i spisesalen og nød deres madpakker.

I de første mange år var det instruktører, der mødtes til nytårskursus. I dag er det for alle - og mange har været med i rigtig mange år. Foto: Marianne Husted

Gråt og godt Det er tydeligt, at folkedansen især har tag i de ældre. De yngste er sidst i 30'erne, og dem er der ikke mange af. De ældste har passeret 80 og svinger stadig lystigt rundt i de gamle danske almuedanse. I Danmark er der samlet 20 bøger med danse fra de forskellige egne. I år skal alle dansene fra Sjælland- og Salling-hæfterne danses. Ud over de kendte 800 danse ligger der stadig 1200 danse i arkiverne, fortæller Per Sørensen. Han er selv barn af folkedansere. Da han var ung, var folkedansen populær. Den spillede godt sammen med ungdomsoprør og "We shall overcome". I begyndelsen af 80'erne var der 50.000 aktive folkedansere, den ene halvdel under DGI og den anden halvdel var medlem af landsforeningen Danske Folkedansere, som i dag har omkring 5000 medlemmer.

Per Sørensen, kursusleder, og med til nytårsstævnerne, siden han var 13 år gammel, og da det var populært blandt unge at træde folkedansen. Han håber, at flere unge vil give sig selv chancen for at lære at danse folkedans. Foto: Marianne Husted

Jubilæumsønske Per Sørensen kunne godt ønske sig, at flere unge ville få øje på folkedansen. - Det er bedre at grine og græde sammen med rigtige mennesker frem for en computer, siger koldingenseren, for hvem folkedansen har været en livsstil i snart 50 år. I de fire dage bliver der danset fra morgen til aften. Der bliver også sunget og serveret små foredrag, og så slutter dagene gerne med et godt glas rødvin eller en pilsner i festligt lag. Torsdag i denne uge er der stor jubilæumsmiddag og underholdning. Når de indbudte gæster er taget hjem, fortsætter dansere og musiker emed pølsebord og musik i fristil. Kolkken 1.30 bliver der danset Kereaus gennem gangene, hvor musikerne har stillet sig op. Og så fortsætter det med dansk og musik i fristil. Selv om dåbsattesten hos de fleste ikke er helt ny, slår klokken tre, inden de går til ro - for at være friske næste morgen kl. 8 til morgenbord, sang og nytårskursets sidste danse.

Ove Andersen, Bent Melvej og Chr. Jørgensen på klaver slår tonerne an til morgenens dans. De bliver ledsaget af muntre fortællinger om musikken. Foto: Marianne Husted