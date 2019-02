Pensionisttilværelse på verdenshavene: Ægtepar sejlede jorden rundt på tre år

Lise Gerdes og Lars Oudrup har realiseret, hvad mange sikkert blot drømmer om: De solgte deres hus, biler og ejendele til fordel for en pensionisttilværelse på verdenshavene og en rigdom i oplevelser og unikke venskaber på den anden side af jordkloden.

Fredericia: Nogle gange tænker jeg, at jorden er paradiset. Vi mennesker har bare ikke opdaget det. - Troels Kløvedal, 1943-2018 Jordomrejser, mødet med fjerne kulturer på deres præmisser og på enkle kår. Det er som regel noget, man forbinder med ungdommens udlængsel og en rygsæk spændt på ryggen. Men ikke for Lise Gerdes og Lars Oudrup. De har valgt at lægge deres "fjumreår", som de selv kalder det, i forbindelse med deres otium. Og ikke i en rygsæk, men på en katamaran. - Jeg har aldrig sejlet, før jeg mødte Lars, så jeg måtte stå i lære for at kunne stå en jordomrejse igennem, siger Lise Gerdes.

Foto: Peter Leth-Larsen

Villa versus katamaran Ægteparret har rundet de 72 år og er på ubestemt tid hjemme efter tre år på verdenshavene. De sidder og nyder noget så dansk som et rundstykke i deres spisestue med panoramaudsigt til Lillebælt - eller det er der i hvert fald på papiret, for lige præcist denne formiddag er Lillebælt og Strib på den anden side af bæltet fuldkomment indhyllet i tæt tåge. - Jeg elsker det her hus. Det har nok været noget af det sværeste at skulle sælge for at kunne realisere vores drøm om at sejle jorden rundt, siger Lise. Men det er den pris, der må betales, når man har valgt at veksle en pensionisttilværelse i en rummelig villa i yderste vandrække ud med et eventyr ombord på en 56 kvadratmeter stor katamaran og prisgivet naturens vekslende vejr. - Jeg vil lige skynde mig at sige, at det faktisk var min idé at sejle jorden rundt. Men det er Lars, der er skipper og den absolutte bagvagt, når vi er afsted, siger byens tidligere tandlæge, der i 2012 måtte give sit fag op, da slidgigten ramte hende.

Foto: Peter Leth-Larsen

Pivkold modvind Hun og hendes fjerde gemal, Lars, har til gengæld byttet pensionsopsparing, Audierne i garagen og det prægtige hus, som oprindeligt tilhørte Lars' forældre, ud med det frie liv på verdenshavene. - Lars har sejlet, siden han var fem år, så han er garvet skipper og havde også en lille 26 fods katamaran, da jeg fik ham i 50 års fødselsdagsgave, siger Lise med et stort smil og fortsætter: - Vores første båd sammen var en 31 fods båd, som Lars oprindeligt havde tegnet. Den var bygget i Amsterdam, men stod i Stockholm, så vi rejste til Sveriges hovedstad for at sejle den til Fredericia. Det var pivkoldt og i stiv modvind, så jeg blev frygtelig søsyg. Man kan godt kalde det for min ilddåb ombord på en båd. Det er 22 år siden, og jeg sejler stadig, siger Lise med et grin. 10 år efter lurede pensionisttilværelsen lige om hjørnet, og på 2007-bådmessen i Fredericia faldt parret over en fransk katamaran, en Lagoon 380, som blev den båd, der skulle vise dem verden fra søsiden. Første tur ombord på Havhunden, som den nye båd kom til at hedde, gik til Skotland. - Det er en tur på otte uger og samtidig en test på, om vi kunne holde ud at være ombord på en båd så længe sammen. Nordsøen var slem, rigtig slem, men det lykkedes os, og vi havde stadig mod på mere, fortæller Lise Gerdes.

Foto: Peter Leth-Larsen

Delfiner i morild Havhunden blev udstyret med ekstra elektronik og et tag over cockpittet mod tropesolen, og efter en fest for 80 mennesker ved havnen stævnede Lise og Lars i 2015 ud mod Lillebælt med kurs mod først Kielerkanalen, herefter den hollandske kyst og derfra mod Cornwall ved Englands sydkyst. - Vi havde et vennepar fra Fredericia med os på turen sydpå fra Gran Canaria til Caribien, som skulle hjælpe os i den kapsejlads, vi havde meldt os til, siger Lise. Kapsejladsen ARC går fra Las Palmas via Kap Verde til St. Lucia i Caribien, og selv om Lars' og Lises katamaran var den mindste i konkurrencen, vandt de både første og anden sejlads. - Det var en kæmpe oplevelse. Når månen står op, og stjernevrimlen glimter på himlen, og man kan følge delfinerne i morild, er det en helt særlig oplevelse, som giver én fred indeni, siger Lars Oudrup. I godt fire måneder sejlede parret rundt i Caribien og fik helt unikke oplevelser med sig hjem. Som fx den bådhjælper, der hjalp dem med alt mellem himmel og jord, og som Lise valgte at betale et helt nyt tandsæt for og kautionere 30.000 kr. på et banklån, så han kunne købe sin egen båd.

Tre år ombord på den 56 kvadratmeter store katamaran, Havhunden, er det indtil videre blevet til for Lise Gerdes og Lars Oudrup. Det har kostet dem hus, bil og ejendele at realisere drømmen, men de kunne ikke drømme om at gøre det anderledes. Privatfoto

At glæde et andet menneske - Jeg har ikke fået pengene retur endnu, og jeg har det også sådan, at hvis jeg får dem, er det dejligt. Hvis ikke, lever jeg fint videre med det. Det var bare en god oplevelse at kunne glæde et andet menneske, der ejede så uendeligt lidt, men til gengæld var så rig på venlighed og hjælpsomhed, siger hun. Det er måske én af de bedste oplevelser, parret har haft på deres tur på verdenshavene, der indtil videre har taget tre år. - Vi har mødt så uendelig meget venlighed, gæstfrihed og hjælpsomhed, at man næsten ikke kan forstå, at der er så meget ufred i verden, lyder det fra Lars. Trods de mange måneder undervejs har de været forskånet for ubehagelige oplevelser.

På den anden side af jordkloden er der stadig liv i samtalen, interaktionen mellem mennesker og nærvær. Og det fik Lise og Lars oplevet i metermål. Som fx til denne fest på Tahiti. Privatfoto

Undgik pirater - Vi stødte aldrig nogensinde på pirater, men blot 14 dage efter, vi forlod St. Vincent, blev nogle tyske sejlere hugget ihjel med macheter. Så de var derude, siger Lars. Måske var det heldet og forsynet, der holdt hånden over dem. Eller måske handlede det mere om, at ægteparret gjorde sig ekstra umage med at være påpasselig. - Vi tog aldrig chancer, og vi lod os aldrig presse af tid. Det er selvfølgelig en luksus at kunne være fri for det, men det har betydet, at vi ikke har bevæget os ud til havs med tyfoner i nærheden, og vi har aldrig sejlet i områder, hvor der er uro og risiko for pirater, siger han. Af samme årsag bliver parrets sejloplevelser aldrig en fuldbyrdet jordomrejse, for Mellemøsten, Somalia og Yemen er slet ikke åben for diskussion. - Du kan ikke engang blive forsikret, hvis du sejler ind i visse områder af Mellemøsten og Asien, og vi ved jo, at de er meget usikre regioner, så vi har aldrig set nogen grund til at udsætte os for unødig risiko. I stedet har de koncentreret kræfterne om de steder på jorden, hvor gode, gamle dyder som dans, sang og ældgamle traditioner bliver holdt stolt i hævd. Og hvor det talte ord stadig er i højsæde.

Havhunden på Cook Island. En katamaran er ifølge de store forsikringsselskaber den sikreste type båd til oceansejladser. Privatfoto

Samtalen lever stadig - Det har været fantastisk at opleve, at samtalen mellem mennesker stadig eksisterer og værdsættes på den anden side af jordkloden. Her har teknologien og smartphones endnu ikke overtaget. Her oplever man stadig en hensynsfuldhed og et overskud, der slet ikke harmonerer med det lidt, de har. Men vi har bare måttet erfare, at jo fattigere man er, desto bedre er man til at dele med andre, siger Lise. Det er dog ikke kun fattigdom, ægteparret har oplevet undervejs. I Caribien mødte de helt tilfældigt en af verdens rigeste mænd - uden at vide det - og blev inviteret til brunch på hans yacht. - Det var en kæmpe yacht i seks etager med glaselevator og systue. Det var meget overvældende. Men han var utrolig venlig, selv om han var mangemilliardær, siger Lars. Det var først, da de googlede hans navn, at de opdagede, hvem den 84-årige mand virkelig var. Larry Silverstein, forretningsmand og ejendomsudvikler, som blandt meget andet ejede World Trade Center, der 11. september 2001 blev ramt af det til dato værste terrorangreb på amerikansk jord.

Trods det skræmmende navn er en djævlerokke et fredeligt havdyr, der udelukkende lever af plankton og smådyr. Lise og Lars kom tæt på dem ved atollen Maupiti, der er en del af Selskabsøerne i Fransk Polynesien. Privatfoto

27 dage på Stillehavet Efter Caribien gik turen til Panamakanalen, og herfra ventede rejsens længste strækning for ægteparret. Turen fra Panama til Fransk Polynesien er 4.000 sømil lang, og den tog Lise og Lars 27 dage at tilbagelægge. - Du er helt i naturens vold, når du ligger ude på Stillehavet uden udsigt til land i 27 dage. Er der ingen vind, må du vente på, at der kommer en. Du kan nemlig ikke bruge din motor ret meget, fordi du er nødt til at spare på benzinen. Så det handler om tålmodighed, og det giver tid til eftertanke og en dejlig ro, siger Lars. Da de 4.000 sømil var tilbagelagt, ventede nye eventyr på den anden side af jordkloden - ikke mindst oplevelsen af at svømme med hajer, rokker og hvaler. - Vi har brugt alle vores penge på at rejse, men vi er til gengæld blevet ufatteligt rige på oplevelser, siger Lise. Oplevelserne tæller også Ny Caledonien, Australiens øst- og nordkyst, Indonesien og Singapore, hvorfra Havhunden blev fragtet med et hollandsk skib til Middelhavet, hvor den i dag ligger og venter på nye eventyr.

Lise og Lars fik også mulighed for at svømme i kølvandet på pukkelhvaler ved Tonga. Oplevelser, der fæstner sig på nethinden og beriger sindet, er de begge enige om. Privatfoto

Tålmodighed i metermål - Vi er ikke færdige med at sejle endnu. Vi har solgt alt, hvad vi ejer og har og flytter i lejlighed til marts, men tiden skal lige være rigtig i forhold til at fortsætte, siger Lise. Der er hensynet til hendes børn og til de geopolitiske forhold rundt om på jorden at tage. For det handler først og fremmest om sikkerhed for ægteparret. - Vores bedste råd til andre, der drømmer om det samme som os, er at tage sig tid og lære at acceptere de ting, man ikke kan ændre på. Fx uendeligt bureakrati og ineffektivitet hos myndighederne. Det nytter ikke at hidse sig op. Det handler om at tælle til 10 og håbe på det bedste, siger Lars.

Nyt livsperspektiv En ting er de talrige fotos og oplevelser, man får med sig hjem fra en sejltur rundt om jorden. En anden ting er, hvad rejsen gør ved én som menneske. - Du ændrer perspektiv på livet. Du får et helt nyt værdisæt, og du prioriterer anderledes end før rejsen. Og det er det hele værd, siger Lise. Og hvad så med ægteskabet? Hvordan er det at sidde bundet til en 56 kvadratmeter katamaran 27 dage tværs over Stillehavet? - Man får en større tolerance for hinanden, og det styrker ægteskabet. Faktisk er vi selv ret imponeret over, at vi har kunnet klare det, siger Lise og møder et bekræftende nik fra Lars. Parret har undervejs ført logbog, og den kan du læse på www.sailblogs.com. Er du interesseret i at møde Lise og Lars og høre mere om deres tur, fortæller de om deres oplevelser på årets udgave af Fredericia Boat Show i Messe C.