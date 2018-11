Passagerer kan godt lide deres busser: Selskab scorer pænt i ny undersøgelse

Regionen: 90 procent af Sydtrafiks kunder er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres bustur. Det viser nyeste 2018-kundeundersøgelse fra det regionale trafikselskab, som også har det overordnede ansvar for bybusser og rutebiler i Fredericia Kommune.

- Tilfredsheden ligger på et meget højt niveau, hvorfor det ikke umiddelbart bekymrer os, at der på enkelte parametre forekommer et lille fald på et enkelt eller to procentpoint, udtaler selskabets direktør, Lars Berg:

- Vi vil dog vi også fremadrettet arbejde for at højne kundetilfredsheden.

- Vi oplevede i 2017 et mindre fald, hvor 88 procent af Sydtrafiks kunder var tilfredse eller meget tilfredse med deres bustur, forklarer direktøren:

- Resultatet for 2018 viser en stigning på to procentpoint, således er 90 procent af Sydtrafiks kunder nu tilfredse eller meget tilfredse.

Overholdelse af køreplaner og turens varighed har stor betydning for den samlede tilfredshed.