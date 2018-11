Pakhusorkesteret spiller frokostjazz

Fredericia: Jazzklubben i Fredericia er klar med frokostjazz lørdag 1. december fra kl. 12 i Tøjhuset.

Den glade jazz bliver leveret af klubbens "husorkester", Pakhusorkesteret, som vel egentlig burde skifte navn til Tøjhusorkesteret. Man skal lede længe for at finde et jazzband, som kan måle sig med de i jazzklubben velkendte drenge på deres gode dage.

Klubbens trofaste publikum kan være sikre på en gedigen, musikalsk jazzoplevelse, når de syv - ikke helt unge drenge - indtager scenen i Tøjhuset.

