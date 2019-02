På mandag syder det igen i I P Schmidt Gårdens køkken

Køkkenpersonalet i I P Schmidt Gården glæder sig til, at der igen bliver travlt med at stege bøffer, steg og piske flødeskum til desserterne. På mandag åbner cafeteriet igen efter en måneds lukning. Foto: Charlotte Nygaard

I P Schmidt Gårdens køkken står fra næste uge igen klar med ribbensteg, citronfromage og nyt ventilationsanlæg efter en måneds renovering.

Fredericia: Man kan roligt sige, at personalet i I P Schmidt Gårdens køkken har stået i røg og damp. Men fra på mandag 11. februar, når køkkenet igen åbner for hjemmelavet dansk mad, er det med et spritnyt ventilationsanlæg, der gør hverdagen lidt nemmere for de tre køkkenansatte. - Det gamle udsugningssystem satte ud allerede for snart et år siden, men nu er der sat et helt nyt anlæg op, så vi ikke længere skal have dampen hængende oppe under lofterne, siger Dorthe Hougaard, der er køkkenleder i I P Schmidt Gårdens køkken. Det var ikke blot i køkkenet, at dampen og lugten af mad hang tykt i luften. Også i både kælder og på kvist kunne I P Schmidt Gårdens ugentlige godt 2.000 besøgende dufte sig frem til dagens ret i cafeteriet.

Det er nogle gevaldige emhætter, som køkkenet er blevet udstyret med. De erstatter det gamle ventilationsanlæg, der havde overskredet sin sidste salgsdato. Foto: Charlotte Nygaard

Citronfromage og harmonika - Vi steger jo 100 bøffer på én gang, for vi har gennemsnitligt 100-120 spisende middagsgæster om dagen. Så det giver altså en god omgang damp og lugt i huset, smiler Dorthe Hougaard, der sammen med sine to ansatte og de 22 frivillige kvinder bag kassen sørger for at bespise husets gæster. Det er dog ikke bøffer, der er på menuen, når køkkenet åbner op på mandag. Det er til gengæld ribbensteg med rødkål, og i dagens festlige anledning får de spisende gæster en gratis portion citronfromage til dessert. Alt sammen til tonerne af harmonikamusik. - Vi har jo været lukket i en måneds tid, og vi har hørt ude i byen, at folk savner os. Så vi håber da, at der kommer mange på mandag. Vi glæder os i hvert fald rigtigt meget til at komme i gang igen, siger køkkenlederen.

Dorthe Hougaard er køkkenleder i I P Schmidt Gården. For hende og hendes to ansatte - og de 22 frivillige kvinder, der passer cafeteriets kasse - er der uden diskussion hjerte med i arbejdet. Og de glæder sig alle til at komme i gang igen på mandag. Foto: Charlotte Nygaard