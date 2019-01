Overlæge: Medicinsk cannabis kan måske hjælpe Oscar

- Næsten al Oscars ikke-REMsøvn forstyrres af elektriske impulser i hjernen. Det kan ikke ses på ham, når han sover, men forstyrrelserne gør, at hans hjerne ikke "vaskes ren", som en hjerne ellers helst skal i løbet af nattesøvnen, siger Kern Olofsson, der er ledende overlæge på epilepsi-hospitalet Filadelfia i Dianalund.

De mange søvnforstyrrelser ødelægger Oscars evne til koncentration, indlæring og kognitive udvikling. Konsekvensen er, at han har udviklet, hvad hans forældre kalder autistiske træk.

Han lider af den sjældne epilepsi-variant, Eses, der populært sagt forstyrrer hans hjerne i søvne - men uden at udløse de krampeanfald, der ellers er kendetegnende ved mange andre slags epilepsi.

Fredericia: Medicinsk cannabis kan måske vise sig at være midlet, der kan hjælpe Oscar fra Fredericia til et bedre liv.

For at måle og registrere den medicinske cannabis' effekt, skulle Oscar i sidste uge overnatte på Filadelfia med en lang række sensorer på hovedet - og elektronik i en rygsæk. Privatfoto

Den første i Dannmark

Oscar er blevet behandlet med alle kendte medicintyper - men uden effekt. Derfor er han blevet udvalgt til at være den første Eses-patient i Danmark, der test-behandles med medicinsk cannabis, som beviseligt har haft en effekt på visse andre epilepsityper.

- Mange ser CBD (betegnelsen for medicinsk cannabis, der er renset for euforiserende stoffer, red.) som et vidundermiddel. Vi ser nok lidt mere afdæmpet på det, siger Kern Olofsson, som alligevel har forhåbninger om en effekt på Oscar.

Oscars forældre, Rikke og Holger Rodam Schmidt, kan mærke en god effekt på Oscar, men effekten er ikke medicinsk dokumenteret endnu.

Filadelfia har kendskab til 70-80 børn i Danmark, der har Eses-epilepsi. Sygdommen brænder ud i puberteten, men på først efter at patientens hjerne har taget uoprettelig skade.