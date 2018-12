Over halvdelen har fået andet job: Få ledige tilbage efter lukning af produktion

Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne på A. Espersen har været medvirkende til, at en stor del af de opsagte ansatte i produktionen har fået arbejde eller er kommet i uddannelse.

Fredericia: Siden A. Espersens produktion lukkede i Fredericia i slutningen af august i år, er det lykkedes flere af de opsagte medarbejdere at komme væk fra dagpenge og i job eller uddannelse.

Det viser en opgørelse, som A. Espersen har lavet for Fredericia Dagblad.

31. august var 28 ud af de 138 ansatte i produktionen på dagpenge. Det tal faldt til 15 pr. 12. december. De resterende har primært et andet job eller taget imod virksomhedens tilbud om uddannelse til for eksempel procesarbejder.

Den udvikling glæder Jesper Rydgaard, der er HR-partner hos A. Espersen.

- Jeg havde gerne set, at det havde været endnu lavere, men i et realistisk lys synes jeg, det er et rigtig flot resultat. Som firma kan vi ikke tage æren for det. Vi har stillet nogle muligheder til rådighed, hvilket medarbejderne kunne gøre brug af, og det har langt de fleste valgt at tage imod. Der har været et fantastisk samarbejde med både den enkelte medarbejder og tillidsmandsgruppen for at finde de forskellige muligheder, så jeg tror, det er kombinationen af alle de gode kræfter, der har gjort, at der er kommet et godt resultat, siger Jesper Rydgaard.

Han peger særligt på det faktum, at lukningen af fabrikken allerede blev meldt ud i foråret 2017.

- Der har været en lang periode med usikkerhed, men medarbejderne har kunnet gå sammen og se, at der var nogle, der fik job, og at der var muligheder derude, siger Jesper Rydgaard, der også fortæller, at fraværsprocenten efter udmeldingen om lukningen ikke har været nævneværdig højere end ellers.