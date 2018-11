En halv million gange årligt søges der i Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegns billedarkiv. Mange bruger læsesalen og samlingerne aktivt, og arkivet på Frederik III?s Vej har yderligere en lang række opgaver. Derfor er det kærkomment, at der nu ansættes en ny leder. Stillingen har været vakant et stykke tid. Over 100 har søgt den. Her i øvrigt et foto fra Fredericias baneterræn i gamle dage. Arkivfoto: Flemming Søeborg