Outlet bliver til butik i midtbyen: - Nu kommer vi ind til kunderne

Håber på succes

På Kaltoftevej har kunder kunne boltre sig i 6500 forskellige varenumre, men fra 1. marts vil Dit og Dat i stedet byde indenfor til under det halve - 3000 varenumre, men på en ny adresse: Danmarksgade 21 i den gamle dyrehandel og ved siden af den eksisterende Red Barnet-butik.

- Men folk skal ikke være bange for, at tingene bliver dyrere. Prisen på varer hos mig vil stadig være billigere, end hvad de kan fås til andre steder, siger Tonny Nielsen.

Danmarksgade 21 er en butik på 300 kvadratmeter, og derfor går arbejdet allerede nu i gang med at finde lige præcis de varer, der skal med ind til centrum. Selv håber indehaveren på, at det bliver den store succes, som han også håbede på, outletten på Kaltoftevej ville blive.

- Jeg håber, det bliver lettere for kunderne at finde Dit og Dat på Danmarksgade, end det måske har været for dem at finde herud, lyder det håbefuldt fra Tonny Nielsen.