- Vi har netop godkendt trafiksikkerhedsplanen for 2019, som kommer rigtigt mange borgere til gode. Både bilister, cyklister og gående børn og voksne kan se frem til, at det bliver mere sikkert at færdes i trafikken, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget, Christian Bro, i en pressemeddelelse.

Sort plet i statistikken

Blandt de otte lokaliteter er Egumvej fra Vestre Ringvej til Thrigesvej. Her bliver der etableret hastighedsdæmpende vejbump for at afværge flere uheld. Strækningen er i forvejen en sort plet på uheldsstatistikken, og en måling har påvist, at op mod to ud af tre bilister kører for stærkt.

De otte lokaliteter er udvalgt og prioritereret på baggrund af mere end 60 indkomne borgerønsker.

- Jeg har stor forståelse for, at der er mange og forskellige ønsker til, hvilke veje vi bør forbedre. Derfor tager vi udgangspunkt i en objektiv prioriteringsmodel, så vi sikrer, at de midler, vi har, også bliver brugt, hvor vi får mest trafiksikkerhed for pengene, siger Christian Bro.