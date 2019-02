Der er planer om tre "klynger", som skal omgive et fællesareal i et måske kommende nyt boligbyggeri i Erritsø. Ifølge teknisk forvaltning vil byggeriet imødekomme den stigende efterspørgsel på den boligform/type. De rekreative muligheder vil ligeledes understøtte det sociale liv i bebyggelsen, som det lyder fra by- og planudvalgets seneste udvalgsdagsorden. Skitse: Fredericia Kommune

By- og planudvalget har sagt ja til et lokalplansforslag, der åbner døren for et byggeprojekt i Erritsø. Ønsket er, at der skal bygges op til otte huse, som ifølge forvaltningen vil imødekomme den stigende efterspørgsel.

Erritsø: Hvis alt går vel, vil der på Korskildevej i Erritsø blive bygget op til otte boliger i et plan. Det bliver muligt, hvis en lokalplan og et kommuneplantillæg stryger igennem byrådets næste møde samt en efterfølgende otte ugers offentlig høring. Ind til videre har by- og planudvalget vendt tommelfingeren opad til projektet. - Det har vi sagt ja til, for vi synes, det er et godt projekt. Vi tror, mange vil kunne se sig selv bo i sådan et område, lyder det fra Steen Wrist Ørts (S), formand i Fredericia Byråds by- og planudvalg.

Masser af sol For at det overhovedet bliver muligt at opføre op til otte boliger af den såkaldte tæt-lave slags, er der - udover en lokalplan - brug for et kommuneplantillæg. Det skal nemlig reducere minimumsgrundstørrelsen til 330 kvadratmeter fra 400 kvadratmeter, som skæregrænsen ellers er i dag. Det er grunden beliggende på Korskildevej 10 i Erritsø, der er omdrejningspunktet for det måske kommende boligbyggeri. En grund, der er cirka 3400 kvadratmeter, og hvor der i dag ligger et ældre stuehus og diverse udhuse. Ifølge sagsbeskrivelsen fra seneste udvalgsmøde i by- og planudvalget, er planen, at de op til otte boliger i ét plan skal placeres i grundens østlige og vestlige side, og boligerne skal omgive et 'centralt beliggende opholdsareal'. Placeringen af boligerne i forhold til opholdsarealerne skal sikre, at der er masser af sol hele dagen, så udendørsarealerne bliver attraktive at benytte sig af.

Efterspurgt bolig Derudover skal et område på grundens sydvestlige del reserveres til vejadgang og fælles parkering. Lokalplansforslaget og kommuneplantillægget har allerede været sendt i foroffentlighed - det er, når kommunen offentliggør på dens hjemmeside, at man, i dette tilfælde, har det her projekt, som der udarbejdes et forslag til. Foroffentlighed giver borgere og interessenter mulighed for at komme med ideer og forslag. Ifølge sagsbeskrivelsen fra by- og planudvalget modtog forvaltningen i den forbindelse to henvendelser. Den ene mener ikke, der er behov for mere tæt-lav bebyggelse i Erritsø området, og den anden mener, at minimumsgrundstørrelsen på de 400 kvadratmeter bør fastholdes. Forvaltningens vurdering af projektet er, at det "vil imødekomme den stigende efterspørgsel på denne boligform/type i Fredericia Kommune".