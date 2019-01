Oscar kunne ikke vækkes: Mor troede, at hendes søn var død

En morgen for seks år siden stod Rikke og Holger med enhver forældres værste mareridt: Et barn, der slet ikke var til at komme i kontakt med.

Det er godt seks år siden, at det gik op for Rikke og Holger Rodam Schmidt, at der var noget galt med deres søn, Oscar. - Det var om morgenen den 13. december, og jeg husker det helt blitz-klart. Pludselig kunne jeg høre Holger råbe "Oscar! Oscar!", og så kom han løbende ind med en helt slap Oscar i armene. Jeg troede, Oscar var død, siger Rikke. Selvom der er gået seks år, kæmper hun mod tårer i øjnene ved mindet om den morgen. Mens familien ventede på en ambulance, fik Oscar flere epileptiske anfald med kramper og andet. Imens prøvede forældrene at berolige Oscars tre år ældre storesøster, Signe. Familien boede i et bofællesskab, og naboerne trådte med det samme til og hjalp med alt, de kunne hjælpe. - Den morgen sluttede det bekymringsfrie liv, siger Rikke.

Otte-årige Oscar har en sjælden epilepsi-sygdom, der blandt andet giver ham autistiske træk. Han elsker at tegne, og mappen med tegninger byder især på mange isbiler og tog. Her bladrer han i mappen sammen med med sine forældre, Rikke og Holger Rodam Schmidt. Foto: Peter Friis Autzen

Sygdom skiftede karakter I tiden efter den morgen fik Oscar flere epileptiske anfald med muskelkramper. Og anfaldene havde en tendens til ikke at slutte af sig selv - de kunne fortsætte i lang, lang tid. - Vi begyndte at sætte vækkeuret til at ringe midt om natten, så vi kunne sikre os, at han ikke lå med et anfald, uden at vi opdagede det, siger Holger. Efterhånden ændrede Oscars epilepsi karakter og blev til den variant, der hedder Eses. Her udløser anfaldene ikke muskelkramper, men forstyrrer hjernens søvn på en måde, der skader patientens udvikling. Læs mere her på siden. På overfladen kan Eses måske virke som en mere "fredelig" epilepsi-variant end de kendte kramper. Men for hele familien Rodam Schmidt har Oscars sygdom store konsekvenser.