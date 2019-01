Orgelmusik til stumfilm med Chaplin

Fredericia: Torsdag 24. januar kl. 19.30 holdes årets første kirkekoncert i Sct. Michaelis. Programmet for denne koncert har et anderledes set up end andre koncerter, da man både har mulighed for at se film og høre orgelmusik samtidig. Filmen er Chaplins måske mest kendte og elskede stumfilm "The Kid". Filmen er delvis baseret på Chaplins egen barndom, om den forældreløse dreng der bliver adopteret af Chaplin.

Mens filmen vises i kirken, sidder organist Niels Jørgen Munk Møller ved orglet og improviserer musik til stumfilmen - en særlig disciplin, som han har dygtiggjort sig i under sin uddannelse til organist ved Musikkonservatoriet i Århus. Niels Jørgen Munk Møller er ansat som organist ved Ansgars Kirken i Aalborg.

Koncerten varer cirka en time, og der er gratis adgang.