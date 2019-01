Fredericia: Danmarks hurtigste byggeplads. Sådan lyder overskriften til SER Hegns nye byggeri, på en 16.000 kvadratmeter stor grund, lige ved siden af deres nuværende hovedsæde. SER Hegn begynder fredag den 11. januar at bygge på de 16.000 kvadratmeter, som virksomheden købte af kommunen i oktober 2017. To uger efter første spadestik, skal byggeriet stå færdigt. Direktør for SER Hegn Henrik Hallenberg Rasmussen kalder det for Danmarks hurtigste byggeplads

- Det er aldrig sket før. Og det kommer nok heller ikke til at ske igen, siger han.