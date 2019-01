Opslag på facebook gav pote: Far og døtre samlede juletræer ind

70 juletræer og 1400 kroner til deling mellem søstrene Stefanie og Grace - det var udbyttet af juletræsindsamling for familien Koch. Og næste år er de klar igen til at hjælpe folk af med grannålene.

- Vi kom til at tale om ideen lige før jul, og så slog vi et opslag op på facebook. Det gav resultat, og vi er enige om, at vi vil gentage ideen til jul i år, siger Stefan Koch.

Lommepenge og en god hjælp

En lille plastikpose med 20 kroner i småpenge er bundet fast til toppen af juletræet i nummer 14 på Devantiervej. Grace piller posen af, og Stefanie fylder indholdet i sin lilla pung.

- Nogle har også betalt via mobilpay, og de penge skal vi nok ud at shoppe for, smiler Grace, mens Stefanie ikke præcis ved, hvad hendes andel af de ekstra lommepenge skal gå til.

Og indsatsen handler ikke alene om lommepenge, hvis man spørger Stefan Koch.

- Vi gør det for at hjælpe folk, som har svært ved selv at komme på genbrugspladsen med deres juletræ. Folk har taget rigtig godt imod og er glade for muligheden, og så er det bare hyggeligt at lave en aktivitet sammen, siger han.

1. januar havde genbrugspladsen lukket, så træerne får lov at overnatte på familiens matrikel, indtil de onsdag kan ekspederes videre.