Oprydning efter energikonge giver bonus: Nu er Ewiis kunder mere tilfredse

Fra en kundetilfredshed på knap 65 procent er det i dag over 70 procent af kunderne, som giver udtryk for, at de er tilfredse. Det er målt på parametre som image, service, produktkvalitet og værdi for pengene.

Trekantområdet: Det har givet bonus for energikoncernen Ewii at få ryddet op i sponsoraftaler, direktørskandaler og kundeservice.

Jørn Limann afgående formand for Ewii A/S

Miljøprofil i bund

Mens kundetilfredsheden har taget et stort spring frem hos kunderne ved Ewii, så mangler Ewii at bevise overfor kunderne, at selskabet har en stærk miljøprofil. Ewii ligger i bund på den måling, mens Ørsted ligger i top.

Parameteren har betydning for kundernes tilfredshed, pointerer selskabet bag målingen - EPSI Rating, som har gennemført undersøgelsen for fjerde år i træk.

Gennemsnitligt i branchen oplever 63 procent, at deres elselskab har en stærk miljøprofil, men blandt Ewiis kunder er det under halvdelen, der deler det synspunkt.

Lidt bedre går det med kundernes opfattelse af Ewiis evne til at vise samfundsansvar. Godt 60 procent af kunderne mener, at Ewii står på mål for den parameter - lidt under SE og lidt over Eniig.