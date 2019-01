Onsdagsord: Tøjhuset - de frivillige er motoren i maskinrummet

I Tøjhuset er der kræset for indretningen og teknikken, der er med til at give en uovertruffen lydoplevelse i smukke rammer, som vi passer meget på. Flytningen og de nye omgivelser har givet stor efterspørgsel og interesse fra både fjern og nær. Det har givet mod og virkelyst til mere, og allerede nu er der offentliggjort to koncerter udenfor Tøjhuset. Udendørskoncerten med Folkeklubben d. 15. juni og koncerten med Madsen, Møller & From d. 7. november i Eksercerhuset.

Tøjhuset kan i disse dage fejre to års fødselsdag som byens rytmiske spillested. Status er, at det uden tvivl har været en kæmpe succes at flytte alle koncerter og øvrige events til nye og større rammer. Tøjhuset rummer årligt op mod 300 arrangementer - fra offentlige stand-up events, koncerter, konferencer til lukkede erhvervs- og showcase arrangementer.

De frivillige i Tøjhuset er en stor blandet skare, nærmest en som en stor familie, der i fællesskab sørger for, at både publikum, de optrædende eller dem som lejer får en optimal oplevelse i Tøjhuset. De er her ikke for ussel mammon, men fordi de brænder for det. Det er hjerteblod, og det kan mærkes.

Her er det vigtigste af alt Tøjhusets enestående stab af frivillige, som er husets ansigt udadtil. Foreningen FredericiaLive, som er den egentlige arrangør af størstedelen af arrangementer i Tøjhuset, tæller samlet omkring 100 frivillige, som på den ene eller anden måde bidrager til planlægningen og afviklingen. Der er kommet en del nye til, men de fleste af dem har taget turen med fra Det Bruunske Pakhus, hvilket vidner en stor omstillingsparathed, som der også har været - og stadig er - brug for.

Den gode stemning, som man mærker, når man kommer ind i Tøjhuset, skyldes i høj grad de frivillige. Publikum møder dem i billetsalget og i baren. Musikerne møder dem, når de ankommer, når de skal bespises og i øvrigt have hjælp til at finde sig til rette i huset. Og når scenelyset er slukket, er det de frivillige, der rydder op og vasker af og sørger for, at der er pænt i huset til næste arrangement.

Foruden den store skare af frivillige fra FredericiaLive, bor Fredericia Jazzklub, Bluesklubben Double Trouble, Byorkestret og Fredericia Musikforening også i Tøjhuset. De to førstnævnte foreninger er både aktive som arrangører af enkelte koncerter, men er også hjernerne bag signaturevents som Chili & Blues, 6. juli jazz og Fredericia Blues Festival.

Den frivillige kultur bygger på det stærke sociale fællesskab for nogle, og for andre en interesse i den specifikke underholdning. Fælles for alle i Tøjhuset er, at vi elsker at skabe kultur og oplevelser for andre.

Den kommende sæson og det næste år vil vi arbejde på at give de frivillige de bedste betingelser, så de til hver en tid vil føle sig klædt på til at løse de mange forskellige typer af opgaver - også dem, hvor vi flytter grænser eller prøver noget nyt. En ting er sikkert, og det er, at Tøjhusets frivillige er klar til at byde de mange publikummer velkommen i Tøjhuset til forårets og sommerens koncerter.