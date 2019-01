Onsdagsord: Nye højder for opbakning

Jeg tror ikke, jeg har været til et så velbesøgt arrangement i erhvervslivet nogensinde. Nu har jeg dog også kun lidt mere end 10 år som en del af byens erhvervsliv, men det, jeg kan lytte mig til fra de erfarne folk, er, at der ikke er set mage i deres tid.

Den nytårskur satte nye højder for niveauet på arrangementer i Fredericias erhvervsliv. Der er en opbakning som aldrig før, og det er en rigtig god oplevelse at deltage. Folk er glade, positive og har en holdning om, at vi alle skal bakke op omkring de tiltag, der er i byen.

For 5 år siden var der måske 250 til nytårskuren. Denne gang vil jeg gætte på, at der var 500-600 deltagere. Det er helt fantastisk at være en del af, og det er noget særligt at opleve, at der er så stor opbakning fra alle fronter, brancher mv.

Selv har jeg deltaget i tilsvarende arrangementer i andre byer, hvor der ikke er tilnærmelsesvis den samme opbakning omkring tingene, den samme stemning eller det samme sammenhold, som jeg i hvert fald fornemmer der er blandt byens erhvervsdrivende.

Det kan vi godt tillade os at være stolte af alle sammen, og jeg vil blot med denne klumme minde om, at vi hele tiden rykker os som by. Rykker os i den rigtige retning til det bedre. Det siges, at man aldrig skal se sig tilbage. Det er dog ikke helt rigtigt, idet man jo i så fald kan se, at man rent faktisk er på vej i den rigtige retning, er blevet dygtigere, bedre eller opnået de skrevne eller uskrevne målsætninger, som man har sat sig.

Det gælder både personligt, som virksomhed og så sandelig også som by.

Vi er faktisk rigtig dygtige til det, vi laver i Fredericia, og det skal vi huske, og det skal vi fortsætte med.

Lad os blive ved med det.

Jeg er fæstningsdreng.