Onsdagsord: Kan man holde familiejul uden et rigtigt juletræ?

I min barndom havde vi altid et kæmpe juletræ. Og selv om vi havde 3,20 meter til loftet i vores lejlighed i familieejendommen på Gl. Havn, mindes jeg, at vi ofte måtte save af top og bund, for at der også var plads til den obligatoriske stjerne øverst oppe. Nogle gange var vi endda så heldige, at der allerede var noget julepynt på det, når vi fik det. Nok fordi at de juletræer, vi fik, var genbrug fra en juletræsfest, hvor træet havde stået i en gymnastiksal. Det var selvfølgelig ikke sådan hvert eneste år, men i mine minder fremstår det nogenlunde sådan.

Men pynte juletræ, det gjorde vi, og der skulle en hel del julepynt på et 3 meter højt juletræ. Jeg husker, at jeg udvalgte særligt gode grene til at hænge mit yndlingspynt på. Og at jeg fandt "hemmelige" steder på træet, hvor jeg hang bolsjestokke og kræmmerhuse med pebernødder eller chokoladeringe med krymmel.

Det med at pynte juletræ står også som dejlige minder fra min barndoms-hukommelse. Der blev ellers ikke gået ret meget op i at pynte op til jul i vores lejlighed. Min mor arbejdede med marketing, og julekampagnerne blev udarbejdet om sommeren, så der var ikke den helt store lyst til at gå julepynteamok d. 1. december.

Da Mette (min hustru) og jeg fik børn, begyndte vi også at holde jul hjemme. Selvfølgelig med familien inviteret. Og jeg tror i den forbindelse, at min mor synes ret godt om at slippe for at lave julemaden. De første par år købte vi juletræ lokalt ved nogle spejdere. Men for omkring 10 år siden tog vi af sted til Tirsbæk Gods ved Vejle Fjord for at købe juletræ på deres julemarked.

Tirsbæk Gods har i mange år kørt og brugt Land Rovere som en del af deres arbejdskøretøjer, og med Dansk Land Rover Klub har vi været til adskillige arrangementer med 4X4 i det flotte bakkede skovterræn. Også Land Rover Experience Center holder fast til ved godset, og rigtigt mange mennesker har prøvet kræfter med de ikoniske firehjulstrukne biler netop her. Det var også her, at Mette fik sit "Grønne førerbevis" på et offroad-kursus, mens hun var højgravid med vores første barn.