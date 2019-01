Onsdagsord: I skovens vilde ro

Mit job i Danmarks Cykle Union går ud på at sikre gode og sikre forhold for mountain-bikere i hele landet. Det foregår primært i samarbejde med de frivillige sporbyggere landet over, som bruger tusindvis af timer på at planlægge, bygge og vedligeholde mountainbikespor til glæde og gavn for os alle.

Tidligere har jeg skrevet om, hvor mange der benytter mountainbike som jævnlig motionsform (anslået 2.500 personer i Fredericia Kommune, 2016). Jeg har også skrevet om, at jeg mente, der manglede fokus på at lave specifikke spor til mountainbike, men også faciliteter til motion på outdoor-området i det hele taget.

Og husk, at færdselsloven også gælder i skoven! Det vil bl.a. sige, at cyklendes hastighed altid skal afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Den almindelige højrevigepligt gælder også.

Faktisk så er det meget imponerende, at så mange frivillige bruger så megen tid på noget, vi alle kan bruge og misbruge, uden at de får noget som helst for det, andet end lov.

Desuden skal man så blive enige om niveau og udformning, hvad der kunne være sjovt og interessant at køre på og blive enig med lodsejer. Så skal man forholde sig til alle dem, der har en mening - i positiv forstand dem, der synes, at man lige skulle bygge sådan og sådan - og i negativ forstand dem, der kommer og skælder ud over, at man 'ødelægger' skoven og er 'over det hele'.

Det kan selvfølgelig godt sammenlignes med meget andet frivilligt arbejde og andre foreningsformer.

Men disse sporbyggere kan altså ikke bede nogen om at holde sig væk fra sporet, uanset hvordan de bruger det. Desværre kan man måske sige i nogle tilfælde.

Der er desværre folk, der er så sure over disse mountainbikespor, at de på alle mulige måder forsøger at gøre det træls for dem, der cykler og bruger sporene. En klassiker er, at der bliver lagt grene og mindre stammer på tværs af sporet, skiltningen bliver saboteret eller folk nægter at vise hensyn, når man kommer cyklende.

Værre eksempler er, når der bliver sat snor, fiskeline eller pigtråd på tværs af sporet fx ved en nedkørsel; slået søm/skruer, hvor hovederne er nappet af, i rødderne, hvor man cykler, eller barberblade i rødderne.

Disse vanvittige selvtægts-påfund ser vi altså rundt omkring her i Danmark. Det er livsfarligt for både mennesker og dyr.

Jeg har dog aldrig oplevet den slags voldsomme handlinger for at få nogen til at lade være med at bruge andre faciliteter, som fx fodboldbanerne eller svømmehallen. Heldigvis!