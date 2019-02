Onsdagsord: Det er berigende at lade sig påvirke

Fredericia.

Jeg håber for alle mine medmennesker, at vi kan blive enige om, hvor berigende det er at kunne lade sig blive påvirket. Og samtidig også befriende at lade sig blive forført eller bare ført ind i en anden stemning end den, du lige havde. Tænk sig - alt fra kunst, dufte, alkohol, andres følelser, et minde, en bevægelse, en berøring og ja 1000 vis af flere kilder kan skabe noget andet i os end det, der var indeni os lige før. Nuvel, nogle påvirkelser er klart sundere og bedre for os end andre...og vi kan vel også være for påvirkelige, så vi ikke længere kan genkende vores eget udgangspunkt og grundlag fra de indtryk, der kommer udefra. Men med det som et sundt filter sat op tror jeg på, at der er meget at vinde ved at lade os påvirke af verden omkring os.

Hvis der er noget bestemt, jeg gerne vil opnå, kan alle mine handlinger tydeligt spores frem til, hvad mit mål er. Jeg tror også på, det er vigtigt at holde sit fokus fast og gå målrettet mod, hvad du gerne vil opnå. Men jeg er ret overbevist om, at jeg i de mere målrettede perioder i mit liv misser noget eller nogen, som kunne have påvirket mig til at få en anden nuance med frem til målet.

Min letteste genvej til at blive påvirket er igennem musik. Jeg hører musik hver eneste dag. Lige for tiden er musik og kendskab til al slags ny musik blevet lidt af en forelskelse for mig. Det føles så godt at finde frem til et beat, en stemme, en tekst der taler direkte til ens føleleser eller fantasi. Jeg udveksler musikideer med andre eller simpelt tænder for radioen. Jeg hører faktisk en del radio - specielt P6. Som til min store skuffelse bliver lukket ned til 2020. Der skal fortsat kæmpes en kamp for, at P6 må bestå! Jeg fandt bl.a. frem til bandet og sangerinden Katinka igennem p6 og har dyrket hendes musik meget siden. Nu er jeg blevet påvirket så meget af netop hendes lyd, at jeg måtte opleve hende. Så d. 14/2 skal jeg til koncert med hende på Tøjhuset og glæder mig helt vildt. Der er vi heldige i Fredericia, at vi også har en musikscene, som hiver spændende artister hjem. Plus, at det jo simpelthen er blevet det lækreste sted for en god aften i byen.

Jeg søger helt klart at blive påvirket. Noget af det bedste jeg ved, og som jeg desværre ikke får dyrket nok her i byen, er at sidde, stå, danse eller gå rundt og opleve mennesker, der er omkring mig. Men på en god dag, og når pulsen ikke er alt for høj, på vej af sted til det ene eller andet er der meget at blive påvirket af. Som alle jer andre har jeg nogle bestemte daglige ruter på vej til og hjem fra arbejde, ude og løbe, ude og handle, aflevere og hente mine børn... og i disse herlige hverdagsscenarier ser jeg ofte denne her familiefar. Der er bare et eller andet over ham, som fanger min interesse. Når jeg ser ham, går han altid med sin søn, der sidder i en klapvogn. Det er tit, at han har en fiskestang med sig i klapvognen. Jeg ved intet om dem - men fra de 10 sekunder, jeg når at betragte dem, får jeg en historie, om den her far, som er alt for sin søn. Det påvirker mig. Det gør mig varm indeni.

Jeg har veninder, som rummer meget påvirkning fra mig. Jeg er taknemmelig for rigtig mange af de ting, jeg har i mit liv. Jeg er et priviligeret menneske, som har alle de basale gode fundamenter, som kan gøre, at jeg kan skabe det liv, jeg vil have. Men den inderlige påvirkning, som to eller flere mennesker kan have med hinanden, der ikke er bundet sammen af familiens trygge bånd, er for mig helt specielt. Venskaber. Jeg har for nylig været sammen med en veninde, hvor jeg oplever et helt specielt fortroligt rum. I mødet med vores forskellige energier opstår dette fortrolige rum i den måde, vi påvirker hinanden. Vi lytter og taler, og ud af denne boomerang af energier frem og tilbage får fortroligheden og samtalen et dybere lag, fordi vi lader os påvirke af hinanden. Jeg kom til hendes frustreret og ked af det og gik derfra eftertænksom og lettet.