Onsdagsord: Der er mange gode historier i Fredericia for tiden

Fredericia.

Der er mange gode historier i Fredericia for tiden. I særdeleshed set med de erhvervsmæssige briller på. Det har der været både i år og de seneste år. De store historier har i 2018 været DLG og Google, der har valgt Fredericia. Det er store virksomheder. Der er tale om hhv. nationale og internationale koncerner, der på hvert sit felt er enorme og skelsættende spillere, der kan sætte dagsordenen for en branche. For Googles vedkommende for en verden. Det er stort, når den slags virksomheder vælger Fredericia til og andre byer fra.

Derfor er de mindre virksomheder, der flytter hertil, en lige så stor indikator for succes som de store. Jeg vil endda vove at sige, at de er en større indikator af den årsag, at de mindre virksomheder kan se netop potentiale og fremtid, og ikke blot placering. Så velkommen til, til alle nytilflyttere og nytilkomne. Jeg tror på, at I har truffet det rigtige valg. Faktisk er jeg helt sikker.

Men de tilflyttende, mindre virksomheder skal vi huske at glæde os lige så meget over. Dermed ikke sagt, at glæden ikke er til stede, men de store virksomheder præger i vidt omfang dagsordenen, hvorend man kommer i disse dage. De mindre virksomheder er ankommet dels på grund af vores placering, men samtidig også, for nogles vedkommende, som led i en vækststrategi. De kan se en fremtid i byen. Nogle nytilkomne har bl.a. det formål at servicere de øvrige tilkomne virksomheder, mens andre virksomheder har valgt Fredericia ud fra præmisserne potentiale og fremtid. Disse præmisser for at flytte til byen, synes jeg, er meget vigtige. De viser nemlig, at den plan, der arbejdes for og med i Fredericia, er den rigtige plan. Den virker.