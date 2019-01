Olieforurening skal fjernes - risiko for lugt

Fredericia: Danish Oil Pipe går om kort tid i gang med oprydning efter en forurening ved råolieterminalen på Vejlbyvej. Projektet vil strække sig over 10 måneder og vil i perioder betyde lugtgener og øget trafik i området ved Vejlbyvej.

En af olietankene skal have ny bund, og tanken skal i den forbindelse flyttes, for at den nye bund kan etableres. Samtidig vil der blive ryddet op efter oliespild under tanken, oplyser Ørsted.

I alt skal omkring 10.000 kubikmeter jord fjernes for at sikre, at den lækkede olie ryddes af vejen.

Danish Oil Pipe A/S er et selskab under Dong Energy/Ørsted, som ejer olietransportsystemet, der består af Gorm E-platformen i Nordsøen, 330 km rørledning fra platformen til olieterminalen ved siden af Shell Raffinaderiet i Fredericia, som selskabet også ejer.