Miljø

Fredericia: 11 brandfolk fra stationen i Fredericia rykkede klokken 20:50 fredag aften ud til Dronningens Kvarter ved Taulov, vest for Fredericia. Her var slået alarm fra Postnord Logistics' parkeringsplads, hvor et olieudslip fra en lastvogn var blevet opdaget.

- Det viste sig at dreje sig om en 200 liters tønde med dinitrol, fortæller indsatsleder Johnny Rasmussen.

Væsken, som bruges til undervognsbehandling af biler, er tilsat petroleum for at holde sig flydende. Petroleum indebærer risiko for giftige dampe, og derfor rykkede brandfolkene ud med fuld åndedrætsbeskyttelse og sikkerhed.

- Det så ud til, at tønden var blevet punkteret af en palleløfter eller lignende. Så den har formentlig været utæt i et stykke tid og lækket sit indhold stille og roligt. Vi dæmmede det ind og fik standset udslippet. Nu er miljøvagten tilkaldt, og de tager fat på sagen mandag, siger Johnny Rasmussen.

Han tilføjer, at lastbilen stod på Postnords parkeringsområde.

- Området har heldigvis en rigtig fin flisebelægning. Så vi slap for, at olien løb ned i jorden, siger indsatslederen.

Brandvæsenet forlod området igen efter cirka tre timer.