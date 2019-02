Øjebliksbilleder af Fredericia: Michael Østergaard er visuel filosof

- Alt har en historie. Det gælder om at forevige det, inden det forsvinder for altid, lyder det fra ham, mens han sidder på sin yndlingsbænk, den hvide bænk ved volden for enden af Kongensgade.

Men for Michael Østergaard et vidnesbyrd om noget, der var. Og noget smukt.

Selvom han får mange positive tilkendegivelser for de fotos, han tager med sin iphone og deler på Facebook, er det kun en hobby for Michael Østergaard. Han har hverken tænkt sig at skifte sin telefon ud med et professionelt kamera eller bytte jobbet som pædagogmedhjælper for en karriere som fotograf. Foto: Peter Leth-Larsen

Ladestationen

- Jeg kalder bænken for min ladestation, for det er her, jeg kobler tankerne fra og lader op til at tage flere fotos. Her kan jeg være til stede i nuet uden krav fra hverken arbejde, familie eller omgivelserne, siger den 42-årige amatørfotograf med et smil.

Regnen siler lige så stille ned over os, mens vi sidder på bænken, men det bekymrer ikke Michael. Han er mere optaget af at få hilst på alle, der kommer forbi på cykel, gåben eller i bil.

- Jeg er født og opvokset i Fredericia og kender efterhånden rigtigt mange mennesker, så jeg sørger for at få hilst på alle, jeg kender. Man skulle jo nødigt fremstå som én, der ikke gider at hilse, griner han.