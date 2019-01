Nyt tiltag: Mandfolk med tyngde skal op på mountainbiken

Mænd på MTB

Et fællesskab for mænd der fylder godt i landskabet- lyder oplægget fra DGI og Dansk Cykel Union om det nye tilbud Mænd på MTB.Initiativet er en del af tiltaget Bevæg dig for Livet, der er støttet af Trygfonden og Nordea Fonden.



Der etableres nye afdelinger af Mandfolk på MTB løbende.



Filosofien er, at det sociale er i centrum og have det sjovt.



Mountainbike er valgt, fordi det ikke belaster kroppen voldsomt, hvis man ikke er vant til at dyrke motion.



Fokus er på at have det godt og have det sjovt, mens man er i naturen, og at alle i gruppen oplever, at de kommer i bedre form af turene og får et større overskud i hverdagen.



15. januar er der informationsmøde om en lokalafdeling af Mandfolk og MTB under Taulov-Skærbæk Idrætsforening.



Mødet holdes i Elbohallens café kl. 19.