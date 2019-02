Nyt tilbud til unge ved sundhedshus: Gode råd og gratis kondomer

Head Space har til huse i disse lokaler ved sundhedshuset. Her kan unge to dage om ugen komme ind til en ny ungemodtagelse - UngMod, hvor man kan få seksualrådgivning. Arkivfoto

UngMod hedder et nyt tilbud, som oprettes i sundhedshuset. Her kan unge få anonym seksualrådgivning, og det sker i et samarbejde mellem kommunen og regionen.

Fredericia: Unge kan få en anonym snak om seksuel sundhed. Gratis p-piller og kondomer. Det er nogle af muligheder i et nyt tilbud til unge i Fredericia Sundhedshus. UngMod hedder det nye forsøgstilbud, som åbner 18. marts og får åbent to gange om ugen frem til nytår. Her kan unge komme anonymt ind fra gaden og få vejledning. Eller gratis prævention, hvis man har været til en præventionssamtale og eventuel undersøgelse på forhånd. Det nye tilbud er et samarbejde mellem Fredericia Kommune og Sygehus Lillebælt til godt 400.000 kroner, hvoraf Fredericia betaler cirka en fjerdedel. Resten står Region Syddanmark for, hvis regionen som ventet giver grønt lys. - Vi er klar til at prøve det af, men hvis det skal fortsætte, skal det være for kommunale midler, siger formanden for sundhedsudvalget i Fredericia, Susanne Eilersen (DF) Den nye rådgivning får til huse i samme lokaler som Head Space, som er en anden ungerådgivning, der er åbnet for nylig ved Fredericia Sundhedshus.

Unge kan få en snak Unge kan henvende sig uanmeldt - eller de kan bestille tid via mail, sms eller telefon, og der kræves ingen henvisning. Der vil være en kommunal sundhedsplejerske med tilknytning til Sex og Samfund, og fra Sygehus Lillebælt er der en sexolog og en specilalæge i gynækologi. Vejledningen kan både bestå af samtaler, ligesom man kan blive undersøgt eller behandlet på jordemoderklinikken på sundhedshuset. Sundhedsudvalgets formand Susanne Eilersen ser en fordel i, at unge får et sted, hvor de kan henvende sig personligt. Hvor de kan tale med nogen om det, der optager dem i stedet for kun at søge på nettet. - Unge får mulighed for at henvende sig, hvis de synes, noget er svært i forhold til at have en sund tilgang til seksualitet, siger Susanne Eilersen. Hun er godt tilfreds med forkortelsen af ungemodtagelsen - UngMod - for det signalerer det mod, som de unge viser ved at henvende sig og tale med andre om dilemmaer eller problemer i forhold til seksualitet. - Jeg håber, der er unge, som har lyst til at bruge UngMod. Hvis de har problemer, de ikke føler, de kan fortælle om derhjemme. Det kan være i familier, hvor man ikke snakker så meget om seksualitet, eller det kan handle om kultur, siger Susanne Eilersen. De unge er sikret anonymitet i samtaler og vejledning. Hvis der udleveres prævention, orienteres lægen og eventuelt forældrene - afhængigt at de unges alder. Det koster godt 400.000 kroner at gennemføre projektet, og Fredericia Kommunes andel er cirka 110.000 kroner.