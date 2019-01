Nyt supermarked inviterede til taffel: - Hvis det her er standarden, så glæder vi os

Fredericias nyeste skud på stammen af dagligvareforretninger inviterede lørdag indenfor til nytårstaffel. Samtidig kunne købmand Henrik Eriksen løfte sløret for åbningsdatoen.

Fredericia: Parkeringspladsen var godt fyldt op, og Indre Ringvej var for en kort stund ramt af trafikkaos, da den kommende Meny forretning på Indre Ringvej 25 inviterede indenfor til nytårstaffel. Personalet var i dagens anledning trukket i gallatøjet, og Købmand Henrik Eriksen stod i indgangen og tog imod de mange mennesker, som lagde vejen forbi. Hver og én fik et håndtryk og et velkommen, inden de blev budt indenfor.

Henrik Eriksen kunne blot én time efter åbningen af taflet konstatere, at mange mennesker var mødt op, for at se hans nye forretning.

- Det er bare dejligt, fortalte Henrik Eriksen, som var en meget ombejlet mand. Mange kom både med blomster og rosende ord, til den nye købmand i byen.