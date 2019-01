Nyt socialt frikort: Nu kan udsatte fredericianere tjene flere penge til sig selv

Fredericia: Fra årsskiftet blev det muligt for socialt udsatte at tjene op mod 20.000 kroner på et såkaldt socialt frikort.

Det er en ny lovgivning, som folketinget har vedtaget, der trådte i kraft 1. januar 2019.

I en forsøgsperiode på to år vil socialt udsatte få mulighed for at tjene op mod 20.000 kroner skattefrit årligt ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder eller offentlige myndigheder, uden at indtægten bliver brugt til at fratrække borgeren i offentlige ydelser.

- Ordningen kalder på et stærkt samarbejde med virksomheder - altså at virksomhederne vil være med til at skabe jobåbninger. I det politiske udvalg tror vi på, arbejdsfællesskaber er godt for alle mennesker, og jeg er helt sikker på, der er nogen, som vil få glæde af den her ordning, siger formand for social- og beskæftigelsesudvalget Peder Tind (V).

Kommunen får til opgave at visitere borgere til det sociale frikort. Det er en forudsætning, at borgeren hverken har været under uddannelse eller har haft indkomst fra et job på over 10.000 kroner indenfor det sidste år.