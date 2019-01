Nyt samarbejde: Trelde-firma skal lære amerikanerne mere om vind-energi

Det lokale Energy and Climate Academy har indledt et samarbejde med amerikansk universitet.

- Vi underviser og efteruddanner fagfolk indenfor vindenergi, bølgeenergi og fjernvarme. Men det er jo dyrt at sende kursister fra USA til Danmark. Så derfor sender vi i stedet underviserne til USA, hvor de efter planen gennemfører første kursus allerede sidst på januar måned, siger Torben Kirkegaard, der er administrerende direktør i Energy and Climate Academy.

Firmaet har nemlig indledt et samarbejdet med Delaware University i USA om fremover at tilbyde sine kurser dér.

Trelde: Fremover kan amerikanske fagfolk lære mere om miljø og vindenergi via Trelde-firmaet Energy and Climate Academy.

Stå på de danske skuldre

Kursisterne hos Energy and Climate Academy er primært ingeniører - og primært fra udlandet.

- Danmark har gjort sig mange brugbare erfaringer på blandt andet havvindmølle-området, som andre lande kan have glæde af i takt med, at deres fokus på området vokser. Det sker i USA i disse år. Der er ingen grund til, at amerikanske ingenører begår de samme fejl, som vi gennem årene har begået i Danmark. De kan komme op at stå på vores skuldre og på den måde nå længere med deres projekter. Det er måske ikke dét her projekt, der i sig selv revolutionerer verden miljømæssigt - men det er da et puf i den rigtige retning, siger Torben Kirkegaard.

Samarbejdet mellem Energy and Climate Academy og universitet i Delaware har fået navnet Offshore Wind Skills Academy.