Nyt netværk søger hjælp til at gøre Skuret klar til vinteren: Har du hænderne skruet rigtigt på?

Den nye strategi for udsatte lægger blandt andet op til små netværk, hvor deltagerne hjælper med udviklingen af mindre projekter. Eksempelvis er et netværk i gang med at sikre Skuret på Fynsgade/Kongensgade for vinteren.

Fredericia: - Folk vil meget gerne hjælpe eksempelvis hjemløse. Men hvordan omsætter man lige folks velvilje til handling? Det her kan folk hjælpe med.

Sådan siger formand for Udsatterådet Bjarne Dahlmann.

Han henviser til, at et nyt netværk, der arbejder med en placering for et uformelt mødested for hjemløse, er i fuld gang med at forbedre Skuret på hjørnet af Fynsgade og Kongensgade. I første omgang handler det om at gøre Skuret vinterklart, så det ikke blæser og regner ind. På længere sigt handler det om at finde et nyt mødested til brugerne, da Skuret pt. holder til på Kanalbyens grund, og det ikke er sikkert, det kan fortsætte, hvis Kanalbyen får brug for grunden.