Nyt idrætsråd på plads: Her er navnene

Fredericia: Det nye idrætsråd er på plads, efter at idrætslivet i løbet af fem valgaftener i januar har valgt fem medlemmer. Det sidste valgmøde blev afholdt tirsdag 22. januar i Bøgeskov Hallen. I alt får idrætsrådet 12 medlemmer, og det er sammensat således.

De fem repræsentanter for idrætslivet er:

Fredericia Idrætscenter og midtbyen: Martin Schubert (Fredericia Taekwondo Klub)

Erritsø, Sanddal, Snoghøj, Hannerup: Jacob Falkenby Nielsen (Erritsø G & IF håndbold)

Taulov, Skærbæk og Herslev: Elna Schakmann Mathiasen (Taulov Skærbæk IF fodbold)

Bredstrup-Pjedsted: Alex Falkenstrøm (Bredstrup Pjedsted IF)

Bøgeskov, Egeskov, Trelde: Andreas Thoustrup (Trelde GI)

Tre eksterne medlemmer er udpeget af byrådet:

Kultur- og idræt: Nils Skeby (ADP og Fredericia Eliteidræt)

Børne- og skoleudvalget: Lisa Mikkelsen (afdelingsskoleleder, Erritsø Fællesskole).

Sundhedsudvalget: Tony Brazil, leder af Idræt i Dagtimerne

Business Fredericia har udpeget: Bent Jensen (T.Hansen)

Fredericia Idrætscenters repræsentant er: Bodil Schelde (Stabschef for Kultur og Idræt, midlertidigt udpeget)

De fire selvejende haller i Fredericia: Charlotte Høgedal (bestyrelsesmedlem i Bredstrup-Pjedsted Hallen)

Ungebyrådet: har endnu ikke udpeget et medlem, da der er valg til ungebyrådet 31. januar.

Idrætsrådet får et årligt tilskud på 250.000 kroner fra Fredericia Kommune. Idrætskonsulent Kristoffer Riddersholm bliver sekretær for idrætsrådet, som ellers kører som et selvstændigt råd. Det træder i stedet for Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia (SIF), som nedlagde sig selv i foråret 2018.

Det nye idrætsråd holder konstituerende møde 30. januar, hvor der udpeges en formand og en næstformand.