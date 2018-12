Nyt i Fredericia: Nu kan man også gå til gang som motionsform

Det er populært at bevæge sig i det fri - og stress og depression mindskes ved fysisk aktivitet i naturen. Efter nytår starter to gå-hold i Fredericia, hvor alle kan være med.

Fredericia: Motion i naturen hitter - og derfor tilbyder Motionsklubben MK01 nu som noget nyt to ugentlige gå-hold i Fredericia.

Tilbuddet kaldes "Gå nu" og giver interesserede mulighed for at dyrke gang-motion i skoven og naturområder i og omkring Hannerup ledsaget af en instruktør, som sikrer trygge rammer for deltagerne.

- Det har været vigtigt for os at skabe et tilbud for gangmotionister, hvor vi tager hensyn til deltagernes forskellige konditions- og træningsniveau, og laver skånsom pulstræning, så deltagerne opnår en effekt af indsatsen - alt sammen krydret med godt humør og socialt samvær, siger Jørgen Dam, formand for MK01, i en pressemeddelelse.