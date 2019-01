Nyt Nørgaard-kunstværk skal byde velkommen til Christianskirken: Sådan skal pengene findes

Blandt andet har kirkens ansatte og menighedsrådsmedlemmer bidraget med 81.000 kroner ved at stille dagslønninger og medlemshonorarer til rådighed for det store kunstprojekt "Alfa & Omega", der fuldfører Bjørn Nørgaards udsmykning af Christianskirken og dermed kan betegnes som et af kunstnerens helt store værker.

Omkring 250.000 kroner er allerede i hus, fortæller sognepræst Eva Jerg, som er med i den praktiske styregruppe sammen med Torben Venndt, formand for ejendomsudvalget, og Esther Jensen, kirke- og kulturmedarbejder. Det er menighedsråd og den etablerede institution kunstcentret, som hjælper kirken med at rejse midlerne.

4 millioner kroner til Bjørn Nørgaards kunstværk er samlet ind via store donationer fra: Den A.P. Møllerske Støttefond: 2,8 mio. kroner. Augustinus fonden: 1 mio. kroner Bankdata: 200.000 kroner Ørsted: 50.000 kroner Tove Bjørnhauges fond: 50.000 kroner Private donationer. 1,2 mio. kroner til ophænget, som skal bære kunstværket: Christianskirken skal rejse 1,2 mio. kroner til rammen, som skal bære kunstværket, så hele kunstværket bliver forsvarligt monteret og portene funktionsdygtige. De i alt 5,2 mio. kroner har ikke med kirkens budget at gøre. Kunstcentret står for indsamling af midlerne. Udvidelse og renovering af våbenhus: Våbenhuset bliver samtidigt udvidet med 60 kvadratmeter og gennemgribende renoveret. Det gælder også gavl og toilet. Denne renovering og udvidelse til 4,1 mio. kr. står kirken for.

Ingen port uden en nøgle, som indgår i Alfa & Omega-værket. Det er lavet over et velkendt kristogram. Og det fås som et smykkevedhæng og som store nøgler med en længde på 20 og 40 centimeter. Illustration: Christianskirken

Trinity står også for champagnebrunch samme sted to dage senere, altså om lørdagen, med musik af blandt andre organisten Hans Esbjerg. Gourmetmiddag, vine og underholdning koster 1500 kroner pr. deltager. Champagnebrunchen 250 kroner.

2019 byder på en række arrangementer, der skal bringe midlerne i hus. En gallamiddag med indlæg af Legos bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp bliver arrangeret torsdag den 21. februar i Christianskirken. Bjørn Nørgaard fortæller om sit værk. Og Amin Jensen har sagt ja til at give et musikalsk indslag. Trinity Hotel og Konferencecenter donerer alt fra maden til borde og serveringspersonale.

Jørgen Vig Knudstrup har sagt ja til at komme med et indlæg til gallamiddagen, der skal være med til at samle penge ind til ophængning af det nye Bjørn Nørgaard-kunstværk, der fremover vil sætte afgørende præg på Christianskirkens indgangsparti. Arkivfoto

Fra rollator til Rolls-Royce

6. april bliver parkeringsplads og gangarealer ved Christianskirken inddraget til et stort rally for alt, der kan rulle. Det gælder lige fra cykler, skateboards, rulleskøjter til rollatorer og biler.

Formand for menighedsrådet, Per Møller Henriksen, har stor erfaring med cykelrallyer til fordel for KFUM's Soldatermission. Han er overbevist om, at det bliver en stor succes. Han glæder sig i det hele taget over, at menigheden på mange forskellige måder bidrager til, at der bliver samlet de nødvendige penge ind til at få installeret kunstværket på forsvarlig og funktionsduelig vis.

- Det har vist sig at være en mere kompliceret proces end først antaget. Men vi er allerede godt i gang med indsamlingen, siger Per Møller Henriksen, der kan fortælle om stor idérigdom i menigheden. Blandt andet har en gruppe frivillige lavet blomsterdekorationer til fordel for projektet. Desuden går indtægter fra en række arrangementer i kirken også til indsamlingen, ligesom man er i gang med at søge hos en række fonde.