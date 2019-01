Fredericia: Sunde lunger og motion er et godt makkerpar. Men sunde lunger er ikke en selvfølge for alle. Cirka 1 million danskere lever med en sygdom i lungerne som eksempelvis astma, KOL eller en sjælden lungesygdom. Mange uden at vide det.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Fredericia Kommune, der som noget nyt tilbyder gratis lungetjek sidste onsdag i hver måned fra kl. 15-17 på Fredericia Sundhedshus.

Her er man velkommen til at komme forbi og samtidig få en snak med en af de sundhedsprofessionelle fra Fredericia Kommune.

Man skal gå ind af indgang b.

/Exp