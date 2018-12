Nyhed til 6. juli-dagene: Lars Lilholt giver koncert i Fredericia

Fredericia: 6. juli giver Lars Lilholt Band koncert i Kastellet, fortæller EventC i en pressemeddelelse.

Det begynder klokken 19.30.

- Vi glæder os enormt til at tage hul på et nyt spændende 6. juli kapitel, som nu også til en større koncert inddrager de smukke historiske omgivelser i Kastellet, udtaler direktør i EventC Ulrich Nicolaisen, hvor EventC kalder bandet en "institution på den danske livescene"

- Siden 1983 har de hver sommer turneret . og igen i 2019 vil Lars Lilholt Band tage rundt i Danmark. Det otte mand store orkester, der altid er en solid og meget velspillende maskine, vil igen være medvirkende til at Lilholts stærke repertoire, kommer "ud over kanten" og skabe en fest af de store.

- Genren er et dejligt mix af folk, pop og rock. Det er moderne folkemusik - også kaldet New Folk! Efter udgivelsen af det meget anmelderroste album, Drømmefanger, som udkom i foråret 2018, har bandet spillet i hele landet ... og med stort fremmøde til samtlige koncerter.

- Lars Lilholt Band er aldrig stivnet i "sådan plejer vi at gøre". Hver eneste af de mange tusinde koncerter har været forskellige. Både kapelmesteren og bandet har formået at holde sig på toppen. Det er netop derfor at de år efter år kan trække stort publikum, og med over 2,5 millioner solgte albums gennem tiden, vidner også bandets popularitet, hedder det i pressemeddelelsen.

I sætlisten finder man store hits som Den Hvide Dværg, Cafe Måneskin, Kald det kærlighed og Onkel Christian! - og sange fra nyeste udgivelse "Drømmefanger".