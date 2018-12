Nye lokaler forsinket få uger: Men det betyder mere end bare to skridt tilbage for Ti Trin Ned

Det bliver et stort spring frem, men hér og nu nogle skridt tilbage: Ti Trin Ned og indehaverne, Mette og Rainer Gassner, skulle være rykket ind i deres nye restaurant på Fredericias havnefront midt i januar. Nu er byggeriet nogle uger forsinket. Det presser dem. For så kommer indflytningen næsten til at kollidere med en eventuel genoptagelse i Michelin-guiden 2019. Så de holder vejret. Foto: Peter Leth-Larsen

Stjernerestaurant må udskyde flytning til første parket på havn, da entreprenør er løbet ind i uforudsete problemer. Det kan blive snert med forsvar af Michelin-status, for ny udgave af guiden er lige op over.

Fredericia: Tirsdag var Mette og Rainer Gassner til ekstraordinært byggemøde om flytningen af Ti Trin Ned fra Norgesgade til første parket på havnen i et af de nye punkthuse i Kanalbyen. Og beskeden er, at datoen for overtagelse må udskydes i et par uger. Det presser indehaverne af Michelin-restauranten.

Michelin vil ikke vurdere os efter en anmeldelse af maden her i de gamle lokaler. Rainer Gassner, medindehaver, Ti Trin Ned

Det bliver tæt For hvis nøglerne overdrages ultimo januar 2019 i stedet for - som oprindeligt udmeldt fra hovedentreprenøren A. Enggaard - primo januar, bliver det lige snert nok med at forsvare den eftertragtede stjerne i næste års udgave af den internationale gourmetguide nummer ét. - Vi har selskaber her i Norgesgade til 21. december og skal være ude af lejemålet til nytår, forklarer Rainer Gassner: - Vi har så fået at vide nu, at vi måske kan tage vores nye køkken i brug 18. januar og flytte møblerne ind i selve restauranten 20. januar. Senest 1. februar kan vi være helt klar. De endelige andre datoer får vi først bekræftet 7. januar.

Få dage til vurdering Imidlertid udkommer Michelin 2019 18. februar. Inden da skal guidens anmelder have nået at smage maden i de nye omgivelser. - Det kan også godt lade sig gøre, og de ved godt, vi flytter. De er vant til, at restauranter flytter, men hvis det skulle ske, at vi for eksempel ikke kan være klar før efter 18. februar, ryger vi ud i 2019, konstaterer Rainer Gassner nøgternt: - Michelin vil ikke vurdere os efter en anmeldelse af maden her i de gamle lokaler.

Pakker så småt ned Så de holder vejret, Mette og Rainer, og deres otte ansatte. Omvendt er det kulinariske team også helt klar til at pakke så meget som muligt ned, uden at det går ud over gæsterne op til jul, og gøre sig klar til flytningen fra de seneste 17 års adresse i Norgesgade. - Vi vil ikke pege fingre af nogen, men det er lidt træls. Vi er jo kun lejere, og vi har forberedt os på flytningen i to år og vil bare gerne i gang, siger Mette Hvarre Gassner.