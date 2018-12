Energinet har rejst nye højspændingsanlæg for at kunne sikre datacentrene deres store strømforbrug

Taulov: Et byggeri af en 150 kV transformatorstation er ikke let at skjule, og byggeriet af stationen på Skærbækvej i 2016 indikerede da også med stor tydelighed, at en storforbruger af strøm var på vej på nabogrunden i Prinsessens Kvarter.

Men hvem der skulle aftage strømmen, og hvornår havde projektansvarlig hos Energinet.dk Jesper Storebjerg ikke mulighed for at udtale sig om i sommeren 2016, og først nu står det klart, at det er Googles dataservere, som skal aftage tusindvis af megawatt grøn strøm fra vindmøller via transmissionsnettet.