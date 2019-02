Nye forpagtere på Hannerup Skov vil vise kunderne kontinuitet

Fredericia: 1. april overtager indehaverne af Cozy, Tina og Søren Møller, Hannerup Skov.

Da de så, tidligere forpagter Klaus Zoffmann-Jensen lige før jul opgav at drive restauranten videre, var der for dem ikke langt fra tanke til handling. Lørdag 2. februar blev de enige med ejer Ussing Invest om at overtage lokalerne og drive dem videre som selskabslokaler.

- Vi er sådan nogle, der handler, når vi får mulighed for det. Det er et fantastisk hus. Det giver god mening for os at holde små, uformelle selskaber hos Cozy, og så har vi også mulighed for at tilbyde det smukke hus her. Nogen tror, man skal holde bryllup for at være i lokalerne, men det kan også sagtens være til eksempelvis en fætter/kusinefest, fortæller Søren Møller.