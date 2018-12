Ny sponsoraftale skal hjælpe golfklub med at vende negativ udvikling

Færre unge spiller golf. Det vil klubledelsen i Fredericia Golf Club gerne ændre med en ny sponsoraftale med energiselskabet OK.

Fredericia: Tunge, grå skyer hænger henover Fredericia Golf Clubs baner, men entusiastiske golfspillere bevæger sig alligevel ud på nogle runder, selvom kalenderen viser november. For i golfklubben spilles der hele året. Fredericia Golf Clubs daglige leder Martin Libak er som spillerne godt tilfreds. For ham handler det om klubbens nye sponsoraftale med energiselskabet OK. - Aftalen betyder, at vi får tilført flere ressourcer til klubbens juniorarbejde. Det er vigtigt, da antallet af juniorer er faldende på landsplan. En udvikling vi gerne vil ændre ved at skabe et rigtigt godt miljø for juniorerne i klubben, siger han.

Tank støtte Aftalen er simpel. Man kan støtte golfklubben med 5 øre for hver liter, der tankes hos OK. Det koster ikke ekstra at tanke, da det er OK og energiselskabets forhandlere, som betaler støtten. Man skal bare huske at melde sit OK Benzinkort til Fredericia Golf Clubs sponsoraftale, så gives støtten uanset om betalingen sker med benzinkortet, betalingskort eller i Tank & Betal-appen. Klubben får 5 øre ekstra for den samme liter, hvis den lokale bilist køber el hos OK. Og yderligere 5 øre pr. liter, hvis man også har mobiltelefoni hos OK. På den måde kan man støtte udviklingen af juniorafdelingen med i alt 15 øre, hver gang man tanker en enkelt liter brændstof.

Naturlig støtte OK er med på banen, når flere af Danmarks bedste sportsudøvere kæmper for guld. Men støtten går ikke kun til eliten. I en lang årrække har OK også støttet lokalsporten, da virksomhedens tankstationer spiller en rolle i lokalsamfundet. Derfor har det virket naturligt for OK at støtte lokalsporten. - Lige nu har flere end 1.600 foreninger over hele landet en sponsoraftale med OK. Sponsorkronerne bliver omsat til gode oplevelser i klubber og foreninger og hjælper med til, at børn og unge har mulighed for at dyrke idræt, der hvor de bor, siger Anders Knudsen, der er salgsdirektør i OK.