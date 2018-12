I næsten fire måneder nu har jeg haft fornøjelsen af at være leder for Fredericia's rytmiske spillested Tøjhuset. Stedet er drevet af en dedikeret gruppe af frivillige fra foreningen FredericiaLive, som alle har et stort hjerte til området, og ikke mindst at tilbyde de mange publikummer oplevelser i verdensklasse.

Vi kan se folk fra hele Danmark rejser til Fredericia for at opleve koncerterne - det er det, store oplevelser kan - de giver identitet til byen og bidrager til at gøre den attraktiv. Den identitet, bidrager til et fællesskab, der er med til at gøre folk i Fredericia stolte og giver et solidt ejerskab til byens mange institutioner, byrum og oplevelser.

Alle kan i princippet komme med ombord! I dag består de frivillige opgaver mest i at bidrage til afviklingen af arrangementerne - men har man en idé til et arrangement, kan man også komme til orde. Vi arbejder i princippet med alle former for live underholdning og gerne både de helt små og de store arrangementer. Jeg har en idé om, at på et tidspunkt vil vi gerne lave noget for børn, og til det må byens kreative hjerner gerne være med til at sætte et aftryk!

Det er imponerende, og ikke noget særligt mange byer kan prale af at have.

I Fredericia arbejder folk heldigvis sammen om at bidrage til at markere byen som et centrum for en mangfoldig palette af forskellige oplevelser - med alt fra Messe C, Fredericia Teater, de forskellige koncertarrangører og rekreative områder hvor selv kan skabe oplevelsen i nuet.

Det samme gør sig gældende på Tøjhuset - vi er hver dag værter for verdensklasse oplevelser i et stærkt socialt fællesskab. De store oplevelser på Tøjhuset, der tiltrækker et bredt geografisk publikum, er både dem, hvor salen er udsolgt, men også dem hvor et dedikeret publikum gerne rejser efter at opleve det helt specielle, som kommer udover scenekanten.

Ligeledes giver Fredericia de optrædende en god oplevelse, som oftest får dem til at søge tilbage og har mange gode minder fra deres oplevelser i byen - hvilket skyldes det fantastiske publikumsgrundlag og de mange frivillige, der holder kulturen højt i byen.

Min oplevelse af byen har ændret sig - det er ikke kun et sted, hvor jeg køre forbi i bilen eller gør stop, når jeg skal skifte tog. Her er fedt at være!