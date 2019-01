Ny restauratør på vej på Hannerup Skov: Ussing Invest forventer snart at kunne præsentere en ny restauratør

Fredericia: Selskabslokalerne på Hannerup Skov får sandsynligvis ikke lov at stå tomme ret længe.

Det er i hvert fald forventningen hos ejer af bygningerne Mogens Ussing fra Ussing Invest A/S.

- Vi er i snak med tre forskellige om at drive det videre. Vi håber at få det genåbnet hurtigst muligt, fortæller Mogens Ussing.

21. december 2018 oplyste Restaurant Hannerup Skov på facebook, at selskabslokalerne og spisestedet lukkede. Restauranten blev drevet af kok Klaus Zoffmann Jensen. Virksomheden oplyste dengang via facebook, at indtjeningen ikke stod mål med arbejdet, og at der ikke var udsigt til et økonomisk overskud. Derfor lukkede restauranten ned. Klaus Zoffmann-Jensen er siden blevet ansat på Café Cozy i Fredericia Lystbådehavn.

Det seneste regnskab for Restaurant Hannerupskov ApS viser, at selskabet havde gældsforpligtelser for næsten 1,2 millioner kroner.