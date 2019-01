Ny restaurant åbner på Axeltorv: Snart kan du få en burger i garagen

Fredericia: En ny restaurant åbner på Axeltorv, når Garage Burger rykker ind.

Den første udgave af restauranten åbnede i Vejle i 2016, og nu ruller den 38-årige indehaver Turan Hasan konceptet ud i en ny by.

- Det har hele tiden været planen at åbne nogle flere. Men jeg ville gerne have konceptet helt på plads, inden jeg gjorde det, fortæller Turan Hasan, som i bedste fald er klar til at åbne i vinterferien. Men idet der skal bygges om, er 1. marts nok mere realistisk, vurderer Turan Hasan, som overtager lokalerne i Jyllandsgade 47 efter Salon Hairtrend.