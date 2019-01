Ny madklub for unge i Fredericia

Fredericia: Food Maker er en fleksibel madklub for alle unge, hvor de kan mødes med andre unge og laver og spiser mad sammen. Food Maker Fredericia åbner for første gang dørene tirsdag 5. februar.

Den første eftermiddag står der pizza i forskellige variationer på menuen. Arrangementet er gratis for unge mellem 15 og 30 år at deltage i.

- Vi vil skabe en madklub, hvor unge i Fredericia kan komme og lave mad i fællesskab og på deres egnepræmisser. En madklub hvor fællesskabet er mindst lige så vigtigt som selve madoplevelsen, fortæller PiaØstergaard, der til dagligt arbejder i Ungdommens Hus.

- Vi har allieret os med Food Maker i Aarhus, fordi vi gerne vil gøre brug af deres erfaring med at brugemaden som et samlingspunkt. siger Christian Horup, der også arbejder i Ungdommens Hus.

- Her i Aarhus glæder vi os over, at Fredericia nu som endnu en by starter Food Maker, så ungemadfællesskaber med hjælp fra Nordea-fonden kan spire i Danmark. Det bliver super interessant at følgemed i at bruge Ungdommens Hus som omdrejningspunkt for en madklub for byens unge, fortæller KatrinePrimdal, aktivitetsmedarbejder i Food Maker.